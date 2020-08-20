Смартфон BlackBerry 5G с физической клавиатурой выйдет в 2021 году

OnwardMobility объявила о лицензионном партнерстве с BlackBerry и FIH Mobile Limited (дочерняя компания Foxconn), это позволит компаниям проектировать и производить новый смартфон под брендом BlackBerry с поддержкой сетей 5G. Единственная другая информация доступная об этом смартфоне, что у него будет физическая клавиатура и что он появится в первой половине 2021 года.

В рамках соглашения FIH Mobile разработает и произведет смартфон, а OnwardMobility будет заниматься планированием продукта и развитием рынка. BlackBerry, с другой стороны, использует свое имя и репутацию.

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