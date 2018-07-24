Смартфон BlackBerry KEY2 проверили на прочность

Популярный видеблогер JerryRigEverything испытал на прочность новенький смартфон BlackBerry KEY2, который дебютировал чуть больше месяца назад. Если кратко пересказывать содержимое ролика, то аппарат проявил себя с лучшей стороны. Его предшественник, напомним, заслужил хулу от автора, поскольку во время теста на изгиб его дисплей сходил со своего места.

Напомним, что смартфон получил однокристальную платформу Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ флэш-памяти, 4,5 дюймовый дисплей с разрешением 1620:1080 пикселей (как у предшественника), аккумулятор на 3500 мАч, сдвоенную камеру с датчиками на 12 Мп с диафрагмой F/1,8 и F/2,6, а также фронтальную камеру на 8 Мп. Размеры устройства составят 151,4:71,8:8,5 мм.