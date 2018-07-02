Смартфон Blackview A20 Pro с двойной камерой оценен в $70

Компания Blackview пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью A20 Pro, которая работает под управлением операционной системы Android 8.1. Новинку также оснастили 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1440:720 пикселей, четырехъядерным процессором MT6739, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной расширяемой памяти, двойной основной камерой на 8 Мп и 0,3 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, а также аккумулятором на 3000 мАч. Цена Blackview A20 Pro составляет менее 70 долларов.