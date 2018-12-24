Смартфон Blackview BV5500 получит прочный корпус и уникальный дизайн

Blackview показала стильный защищенный смартфон BV5500 с ОС Android 8.1. Особенностью BV5500 гаджета является прочный корпус и уникальный дизайн с тонкой эргономичной рамкой, которая делает корпус удобным для удержания в одной руке. Гаджет получит 5,5-дюймовый экран с соотношением сторон 18:9 и защиту Corning Gorilla 3. Основная камера у аппарата будет двойная от Sony на 13 Мпикс. Сообщается, что новинка защищена по стандарту IP68, IP69K и MIL-STD-810G. За питание аккумулятора будет отвечать батарея емкостью 4400 мА.ч. О стоимости смартфона пока не сообщается.