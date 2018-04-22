Смартфон Blackview Max 1 получил AMOLED-дисплей и встроенный проектор

Компания Blackview показала в рамках выставки Global Sources Hong Kong 2018 смартфон Max 1, который получил встроенный проектор. Отмечается, что максимальный размер создаваемой им картинки составляет 5 метров. Также новинку оснастили 6,01-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей, процессором MT6763T, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти, сдвоенной фронтальной камерой на 16 Мп, модулем NFC, аккумулятором на 5000 мАч и зарядкой с параметрами 12В 2А, которая работает через порт USB-C. Продажи Blackview Max 1 стартуют в конце лета, а цена пока не сообщается.