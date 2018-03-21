Смартфон Blackview P10000 Pro получит АКБ на 11 000 мАч и 4 камеры

Компания Blackview раскрыла некоторые характеристики смартфона P10000 Pro, который еще не был представлен официально. Аппарат получит аккумулятор на 11000 мАч с 25-Вт зарядкой (на полный заряд потребуется 2 ч 25 мин), процессор MediaTek Helio P23, две двойные камеры, а также дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2160:1080 пикселей. Также сообщается, что смартфон получит два варианта исполнения корпуса: стеклянный и кожаный. Остальные характеристики, цена и дата выхода Blackview P10000 Pro будут объявлены позже.