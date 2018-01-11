Смартфон Doogee BL12000 получил АКБ на 6000 мАч

Компания Doogee представила смартфон под названием BL12000. Новинку оснастили 6 -дюймовым дисплеем формата Full HD+ с соотношением сторон 18:9. В основе гаджета ляжет восьмиядерный процессор Helio P23 производства MediaTek и 4 ГБ оперативная память. Аппарат оборудован четырьмя камерами. На фронтальной панели разместились два широкоугольных модуля с разрешением 16 Мп и углом обзора 130⁰, а на тыльной панели расположилась основная сдвоенная камера (16 + 13 Мп) с фазовым автофокусом и поддержкой портретной съемки с эффектом боке. Питание аккумулятора обеспечивает батарея емкостью на 6000 мА.ч. Приобрести смартфон Doogee BL12000 можно за 210 долларов.