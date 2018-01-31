Защищенный смартфон Doogee S50 получил две двойные камеры

Компания Doogee объявила о скором выходе защищенного смартфона S50, о котором впервые стало известно в конце прошлого года. Новинка выполнена в соответствии со стандартом IP68 и способна выдерживать 24-часовые погружения под воду на глубину до полутора метров, попадание пыли, а также ударов и падений.

Смартфон оснастили двойной основной камерой на 16 Мп и 13 Мп, двойной фронтальной камерой с сенсорами на 16 Мп и 8 Мп, восьмиядерным процессором MediaTek Helio P23 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графикой ARM Mali-G71 MP2, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1440:720 пикселей (формат HD+) и соотношением сторон 18:9, сканером отпечатков пальцев на задней панели и аккумулятором на 5180 мАч. В качестве операционной системы здесь используется Android 7.1. Цена Doogee S50 составит около 320 долларов.