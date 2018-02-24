Смартфон POWER MAX P16K Pro получит экран в 5,99 дюйма

Стало известно, что на MWC 2018 будет представлен суперавтономный смартфон Energizer POWER MAX P16K Pro. Смартфон получил 5,99-дюймовый экран с соотношением сторон 18:9 и разрешением в соответствии со стандартом Full HD. В основе устройства ляжет процессор MediaTek Helio P30. Смартфон укомплектуют 6 Гбайт оперативной памяти и 128-Гбайт флеш-накопителем. Питание аккумулятора обеспечит батарея емкостью на 16 000 мА.ч. Так что это настоящий монстр автономности, способный удивить как длительностью работы от аккумулятора, так и своими массо-габаритными характеристиками.