Смартфон Energizer POWER MAX P600S получил АКБ на 4500 мАч

2018-01-06, Автор - Татьяна Шмелева; [126]
Компания Avenir Telecom представила новый смартфон Energizer POWER MAX P600S. Модель оснастили форматом дисплея 18:9 с разрешением 2160 * 1080 точек. Основу аппаратной платформы гаджета составит чип среднего уровня Mediatek Helio P25. На тыльной стороне POWER MAX P600S разместилась сдвоенная камера, состоящая из 13-Мп основного и 5-Мп вспомогательного сенсоров разработки Samsung. Питание аккумулятора обеспечит батарея ёмкостью на 4500 мА.ч. Старт продаж новинки Energizer POWER MAX P600S ожидается в середине января текущего года.


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