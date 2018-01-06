Смартфон Energizer POWER MAX P600S получил АКБ на 4500 мАч

Компания Avenir Telecom представила новый смартфон Energizer POWER MAX P600S. Модель оснастили форматом дисплея 18:9 с разрешением 2160 * 1080 точек. Основу аппаратной платформы гаджета составит чип среднего уровня Mediatek Helio P25. На тыльной стороне POWER MAX P600S разместилась сдвоенная камера, состоящая из 13-Мп основного и 5-Мп вспомогательного сенсоров разработки Samsung. Питание аккумулятора обеспечит батарея ёмкостью на 4500 мА.ч. Старт продаж новинки Energizer POWER MAX P600S ожидается в середине января текущего года.