Смартфон Energizer PowerMax P16K Pro получил аккумулятор на 16 000 мАч

Европейская компания Avenir Telecom представила смартфон Energizer PowerMax P16K Pro, главной особенностью которого стал аккумулятор на 16 000 мАч. Сам аппарат оснастили 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, двойной основной камерой 13+5 Мп, 5 Мп камерой для селфи, процессором MediaTek Helio P25, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Фото устройства и более подробные характеристики буду раскрыты позже, но производитель обещает «тонкий дизайн» при такой-то батарее. На фото изображен смартфон Energizer Power Max P600S с 4000 мАч. Именно на него должен быть похож и PowerMax P16K Pro.