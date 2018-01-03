Смартфон Fly Power Plus XXL оснастили 5-дюймовым экраном и АКБ на 4900 мА.ч

Представлен новый бюджетный смартфон Fly Power Plus XXL. Модель получила 5-дюймовый экран с разрешением HD. В основе ляжет 4-ядерный процессор MediaTek с частотой 1,3 ГГц, накопитель на 8 гигабайтов и 5-мегапиксельная фронтальная камера для селфи. В качестве ОС выступит Android 7. Питание аккумулятора обеспечит батарея емкостью на 4900 мА.ч. Смартфон Fly Power Plus XXL запросто продержится 20 часов в режиме разговора и 100 часов в режиме воспроизведения музыки. Предусмотрены модули bluetooth 4.2 и Wi-Fi. О старте продаж и стоимости новинки пока не сообщается.