Смартфон Fly Power Plus XXL получил аккумулятор на 4900 мАч

Торговая марка Fly объявила о начале российских продаж бюджетного смартфона Power Plus XXL (модельный номер FS530), главной особенностью которого стала аккумуляторная батарея на 4900 мАч. Новинку также оснастили 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (720:1280 пикселей), четырехъядерным процессором MediaTek MT6737 с частотой 1,3 ГГц, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной расширяемой памяти, 8 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, сканером отпечатков пальцев, поддержкой двух SIM-карт, LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 4.0, GPS и FM-радио. Габариты устройства равны 147:74:10,4 мм, а вес – 205 граммам. В качестве операционной системы здесь используется Android 7.0 Nougat. Рекомендованная розничная цена Fly Power Plus XXL составляет 6990 рублей.