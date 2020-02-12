Смартфон Galaxy S20 + доступен для заказа

Смартфон Samsung Galaxy S20 + получил 6,7 дюймовый QHD AMOLED дисплей. Производитель использовал 7 нм восьмиядерный чип Exynos 990 SoC. Установлено 8 Гб оперативной памяти.

На задней панели Samsung установил набор из четырех камер с обновленными датчиками. Основная камера имеет 12 Мп датчик. Телеобъектив оснащен функцией "DepthVision" для большей глубины резкости. Пользователю доступна внутренняя память 128 Гб с возможностью расширения до 1Тб.

Батарея емкостью 4500 мАч с функцией беспроводной зарядки. Смартфон доступен в трех цветах: черный, серый, красный. S20+ доступен по цене от 79990 рублей.