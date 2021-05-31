Смартфон Gionee M15 оценен в 220 долларов

Компания Gionee пополнила ассортимент смартфонов моделью Gionee M15, которая получила восьмиядерную платформу MediaTek Helio G90. Новинку также оснастили 6 или 8 ГБ оперативной и 128 встроенной флеш-памяти, 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, дактилоскопическим сенсором на задней панели, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, слотом для карт памяти MicroSD, батареей ёмкостью 5100 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, слотами для двух SIM-карт, поддержкой 4G LTE, Wi-Fi, GPS, Bluetooth и 3,5-мм разъемом для наушников. Смартфон появится в продаже по цене в 220 и 260 долларов.