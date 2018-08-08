Смартфон Google Pixel 3 XL получит 4 ГБ ОЗУ

В набирающем популярность китайском приложении Master Lu появились сведения о флагманском смартфоне Google Pixel 3 XL, который еще не был представлен официально. К сожалению, тест подтверждает слухи о всего 4 ГБ оперативной памяти. Также сообщается о наличии топовой платформы Snapdragon 845 и соотношении сторон 18,5:9 (разрешение 2960:1440 пикселей). Напомним, что предыдущие слухи прочили Pixel 3 экран на 5,3-дюйма без выреза, а Pixel 3XL – 6,2-дюймовый дисплей с «бровью»в стиле iPhone X. Оба устройства получат одинарную основную камеру. Официальный дебют нового поколения Google Pixel ожидается 4 октября.