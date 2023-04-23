Смартфон Google Pixel Fold показали на рендерах

Авторитетный инсайдер Джон Проссер поделился качественными изображениями и подробностями о складном смартфоне Google Pixel Fold, который уже добрался до стадии серийного производства. Итак, устройство оснастят внешним 5,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2092:1080 пикселей, 7,6-дюймовым гибким OLED-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц и разрешением 2208:1840 пикселей, фирменной платформой Tensor G2, операционной системой Android 13, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп (сенсор формата 1/2 дюйма и оптическая стабилизация), 10,8 Мп (сверхширик) и 10,8 Мп (5-кратный оптический зум) и автономностью до 72 часов. Версия с 12/256 ГБ памяти обойдется в 1800 долларов, а с 512 ГБ встроенной памяти – 1920 долларов. Официальная презентация смартфон ожидается 10 мая.