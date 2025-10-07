Смартфон HMD Pulse 2 Pro получит 120-Гц экран

Авторитетный информатор Smashx_60 поделился подробностями о смартфоне HMD Pulse 2 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 6,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, расцветками Glacier Green, Midnight Black и Twilight Purple, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP54, фронтальной камерой на 50 Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, 12-нанометровой однокристальной системой UNISOC T615 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, модулем NFC, стереодинамиками, программируемой кнопкой, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 20-Вт проводной быстрой зарядки и предустановленной операционной системой Android 15.

Xiaomi 15T Pro оценили в 800 евро …
Компания Xiaomi выпустила на глобальный рынок флагманский смартфон Xiaomi 15T Pro, который основан на топ…
POCO M7 Plus 5G получит SoC Snapdragon 6s Gen 3…
Компания Xiaomi продолжает раскрывать подробности о смартфоне POCO M7 Plus 5G, официальный релиз которого…
Apple уже заказала производство складного iPhone…
По данным Nikkei Asia, Apple намерена увеличить поставки iPhone примерно на 10 процентов в 2026 году и де…
OnePlus Nord CE 5 и OnePlus Nord 5 станут доступны 14 юиля…
В основе серии OnePlus Nord CE лежит главная миссия: сделать фирменные возможности OnePlus доступными для…
Представлены беспроводные наушники Baseus BS1…
Компания Baseus пополнила ассортимент беспроводных наушников бюджетной моделью BS1, которая оценена на де…
Перейти с iPhone на Pixel 10 теперь гораздо проще…
На презентации Made by Google компания не только показала смартфоны серии Pixel 10, но и уделила особое в…
Samsung Galaxy Z Fold7 признан неремонтопригодным …
Специалисты iFixit опубликовали результаты разборки флагманского складного смартфона Samsung Galaxy Z Fol…
Представлен смартфон OPPO A6 с батареей на 7000 мАч…
Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью OPPO A6, которая основана на 6-нанометровой платфо…
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor