Смартфон HMD Pulse 2 Pro получит 120-Гц экран

Авторитетный информатор Smashx_60 поделился подробностями о смартфоне HMD Pulse 2 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 6,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, расцветками Glacier Green, Midnight Black и Twilight Purple, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP54, фронтальной камерой на 50 Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, 12-нанометровой однокристальной системой UNISOC T615 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, модулем NFC, стереодинамиками, программируемой кнопкой, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 20-Вт проводной быстрой зарядки и предустановленной операционной системой Android 15.