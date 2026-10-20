Смартфон HMD Vibe 2 Max получит 8 ГБ оперативной памяти

Авторитетный информатор smashx_60 поделился подробностями о смартфоне HMD Vibe 2 Max, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 6,78-дюймового IPS-экрана с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1500 кд/м², 6-нанометрового процессора Unisoc T9100 с максимальной частотой 2,7 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP4, основной камеры с модулями на 108 Мп и 8 Мп, селфи-камеры разрешением 50 Мп, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системы Android 16, батареи ёмкостью 6000 мАч, поддержки 33-Вт быстрой проводной зарядки, защиты от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, поддержке сотовых сетей 5G, модулей Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2, стереодинамиков, бокового дактилоскопа в кнопке питания, а также черной, красной и зеленой расцветок корпуса.