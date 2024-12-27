Смартфон HONOR GT Pro получит SoC Snapdragon 8 Elite

Авторитетный информатор Digital Chat Station сообщает, что в следующем году компания HONOR может выпустить смартфон HONOR GT Pro. Смартфону приписывают наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite и плоского дисплея с разрешением 1,5K. Также инсайдер не исключает появления варианта Ultra.

Напомним, что представленный недавно HONOR GT оснастили 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2664:1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 4000 нит и частотой ШИМ-регулирования яркости 3840 Гц, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, сдвоенной тыльной камерой камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX906 и OIS) и 12 Мп (сверхширик), аккумулятором ёмкостью 5300 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, поддержкой Wi-Fi 7 и NFC, двумя динамиками и корпусом толщиной 7,7 мм.
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