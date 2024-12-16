Смартфон HONOR GT оценили в 300 долларов

Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью HONOR GT, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Новинка также получила 6,7-дюймовый OLED-экран с разрешением 2664:1200 точек, кадровой частотой 120 Гц, локальной пиковой яркостью 4000 нит и частотой ШИМ-регулирования яркости 3840 Гц, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5x, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, продвинутую систему охлаждения, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX906 и оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), батарею ёмкостью 5300 мАч, поддержку 100-Вт проводной быстрой зарядки, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 7 и NFC, два динамика, а также корпус толщиной 7,7 мм и массой 196 граммов. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в 300, 330, 355, 400 и 455 долларов за конфигурации с 12/256, 16/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.