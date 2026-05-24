Смартфон HONOR WIN Turbo показали в трех расцветках

Компания HONOR опубликовала новые изображения смартфона WIN Turbo, официальная презентация которого запланирована на 29 мая. На этот раз производитель продемонстрировал грядущую новинку в трех расцветках: черной, белой и голубой. Также отметим необычный дизайн основной камеры, которая состоит из трех модулей.

По данным информатора Digital Chat Station, смартфон оснастят плоским LTPS-дисплеем с разрешением 1,5K, 50-Мп главным модулем тыльной камеры с поддержкой оптической стабилизации, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной флеш-памяти.