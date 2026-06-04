Смартфон HONOR X7e оценили в 300 долларов

Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью X7e, главной особенностью которой стала батарея ёмкостью 7000 или 7500 мАч в зависимости от версии. Новинка также характеризуется 6,61-дюймовым TFT LCD-экраном с разрешением HD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1010 нит и технологиями Eye Comfort и Dynamic Dimming для защиты зрения, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G81 Ultra с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 MC2, 6 или 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, предустановленной прошивкой MagicOS 10 на основе операционной системы Android 16, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт для варианта с аккумулятором на 7500 мАч, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64, корпусом толщиной 8,29 мм и массой 207 граммов, портом USB Type-C и дактилоскопическим сенсором. На дебютном малазийском рынке смартфон оценен в эквивалент 300 долларов за версию с 256 ГБ памяти, но на глобальном рынке наверняка будет дешевле.

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