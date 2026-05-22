Смартфон HONOR X80 выпустят уже в июне

Авторитетный инсайдер Fix Focus Digital поделился планами компании Honor по выпуску новых устройств. Итак, в мае ожидается выход смартфонов серии HONOR 600, нового планшета и умных часов. В июне представят HONOR X80, а в августе ожидается выход HONOR Robot Phone.

Напомним, что HONOR X70 оснащается 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графическим ускорителем Adreno 810, 6,79-дюймовым экраном с разрешением 2640:1200 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 6000 нит, основной камерой с главным модулем на 50 Мп с оптической стабилизацией, селфи-камерой разрешением 8 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP69K, IP69, IP68 и IP66, ударопрочной конструкцией, батареей ёмкостью 8300 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, корпусом толщиной 7,76 мм, металлической рамкой и двумя стереодинамиками.