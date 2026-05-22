Смартфон HONOR X80 выпустят уже в июне

Авторитетный инсайдер Fix Focus Digital поделился планами компании Honor по выпуску новых устройств. Итак, в мае ожидается выход смартфонов серии HONOR 600, нового планшета и умных часов. В июне представят HONOR X80, а в августе ожидается выход HONOR Robot Phone.

Напомним, что HONOR X70 оснащается 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графическим ускорителем Adreno 810, 6,79-дюймовым экраном с разрешением 2640:1200 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 6000 нит, основной камерой с главным модулем на 50 Мп с оптической стабилизацией, селфи-камерой разрешением 8 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP69K, IP69, IP68 и IP66, ударопрочной конструкцией, батареей ёмкостью 8300 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, корпусом толщиной 7,76 мм, металлической рамкой и двумя стереодинамиками.
Представлен смартфон REDMI Note 15 5G Special Edition…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью REDMI Note 15 5G Special Edition, которая основа…
Представлен смартфон Volla Phone Plinius со съемной АКБ …
Немецкая компания Volla пополнила ассортимент смартфонов моделями Phone Plinius и Plinius Plus, одной из …
Представлен смартфон Huawei Enjoy 90m Plus с АКБ на 6620 мАч…
Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Enjoy 90m Plus, которая базируется на 7-нанометр…
Глобальная версия Redmi Turbo 5 готова к выход …
На сайте Amazon India обнаружился тизер смартфона Redmi Turbo 5, который был выпущен в Китае в начале это…
Samsung Galaxy S26 Enterprise Edition засветился в сети …
Как известно, поколение Samsung Galaxy S26 стало первым в истории серии, в котором каждая модель получила…
Представлен флагманский смартфон HUAWEI Pura 90…
Компания Huawei представила базовый флагманский смартфон Pura 90, который обойдется на дебютном китайском…
Официально: Infinix GT 50 Pro готов к выходу …
Компания Infinix объявила, что официальная презентация смартфона GT 50 Pro состоится 24 апреля. Производи…
Официально: REDMI A7 Pro 5G готов к выходу …
Компания Xiaomi объявила, что смартфон REDMI A7 Pro 5G будет представлен 13 апреля в Индии. Ранее на межд…
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Обзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссомОбзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссом
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженныйОбзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor