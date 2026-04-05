HONOR 600 Pro засветился на живых фото

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал качественные изображения смартфона HONOR 600 Pro, который еще не был представлен официально. Отметим горизонтальный блок основной камеры с тремя модулями, оранжевую расцветку, скругленные углы корпуса и плоские боковые рамки. В целом, грядущая новинка похожа на актуальные iPhone. Ранее сообщалось, что HONOR 600 и HONOR 600 Pro оснастят 6,57-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K и кадровой частотой до 120 Гц, тыльной камерой с главным модулем на 200 Мп и оптической стабилизацией, а также батареей ёмкостью до 9000 мАч.