HUAWEI Mate 80 Pro Max Wind Edition показали на пресс-рендерах

Последний, напомним, имеет в своем оснащении цельнометаллический корпус, 6,9-дюймовый двухслойный OLED-дисплей с пиковой яркостью 8000 нит, разрешением 2848:1320 пикселей, адаптивной частотой обновления LTPO 1–120 Гц, фирменный процессор Kirin 9030 Pro, 16 ГБ оперативной памяти, поддержку спутниковой связи, тыльную камер с модулями на 50 Мп (переменная диафрагма F1.4–F4.0 и оптическая стабилизация), 40 Мп (сверхширик), 50 Мп (макро-телеобъектив) и 50 Мп (супертелеобъектив с OIS), фронтальную камеру разрешением 13 Мп с 3D-датчиком глубины сцены, АКБ ёмкостью 6000 мАч, поддержку проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок мощностью 100 Вт, 80 Вт и 18 Вт, а также защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.