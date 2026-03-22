HUAWEI Mate 80 Pro Max Wind Edition показали на пресс-рендерах

Компания HUAWEI опубликовала изображения флагманского смартфона Mate 80 Pro Max Wind Edition, который сможет похвастаться активной системой охлаждения. Официальный релиз устройства ожидается 23 марта. Предполагается, что характеристики новинка унаследует от обычного Mate 80 Pro Max.

Последний, напомним, имеет в своем оснащении цельнометаллический корпус, 6,9-дюймовый двухслойный OLED-дисплей с пиковой яркостью 8000 нит, разрешением 2848:1320 пикселей, адаптивной частотой обновления LTPO 1–120 Гц, фирменный процессор Kirin 9030 Pro, 16 ГБ оперативной памяти, поддержку спутниковой связи, тыльную камер с модулями на 50 Мп (переменная диафрагма F1.4–F4.0 и оптическая стабилизация), 40 Мп (сверхширик), 50 Мп (макро-телеобъектив) и 50 Мп (супертелеобъектив с OIS), фронтальную камеру разрешением 13 Мп с 3D-датчиком глубины сцены, АКБ ёмкостью 6000 мАч, поддержку проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок мощностью 100 Вт, 80 Вт и 18 Вт, а также защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.