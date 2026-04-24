Смартфон Lenovo Legion Y70 получит АКБ на 8000 мАч

Компания Lenovo раскрыла новые подробности об игровом смартфоне Legion Y70, который будет представлен уже 19 мая. Производитель подтвердил наличие батареи ёмкостью 8000 мАч с ресурсом 1200 циклов зарядки, уровнем эффективности более 80% после семи лет использования, дисплея с разрешением 2K, тыльной панели из стекла с матовой текстурой и рамки корпуса из авиационного алюминия.

Ранее стало известно, что на той же презентации будет представлен игровой ноутбук Legion Y9000P 2026 с 24-ядерным процессором Intel Core Ultra 9 290HX Plus с максимальной частотой 5,5 ГГц и OLED-дисплеем с временем отклика 0,08 мс.