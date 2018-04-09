Смартфон HP Elite x3 подешевел до 300 долларов

Компания Microsoft снизила цену в своем онлайн-магазине на смартфон HP Elite x3, который остается последним более-менее поддерживаемым смартфоном на Windows Mobile 10. Аппарат, который на старте продаж стоил 800 долларов, теперь предлагается за 300 баксов. Судя по всему, запасы производителя подошли к концу и он стремится избавится от остатков.

Напомним, НР Elite x3 получил 5,96-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Quad HD, 16-Мп и 8-Мп камеры, 4-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, аккумулятор на 4150 мАч, сканер отпечатка пальцев, защиту от воды и пыли по стандарту IP67, защиту от падений с высоты до 1 метра, а также порт USB Type-C. Аппарат позиционируется как многофункциональное устройство, способное заменить планшет, ноутбук или десктоп, благодаря поддержке функции Windows 10 Continuum.