Смартфон HTC Desire 20 Pro будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 665

Компания HTC возвращается с новым смартфоном HTC Desire 20 Pro. Ожидается, что 6,4 дюймовый дисплей устройства будет иметь разрешение 1080 на 2340 пикселей. Смартфон бюджетного класса оснастят 6 Гб оперативной памяти. Задняя часть смартфона HTC Desire 20 Pro будет включать сканер отпечатков пальцев и четырехкамерный датчик со светодиодной вспышкой. Это единственные характеристики которые известны на данный момент.

HTC Desire 20 Pro получил сертификаты Bluetooth SIG и Wi-Fi. Смартфон будет работать с коробки на операционной системе Anddroid 10.