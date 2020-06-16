Смартфон HTC Desire 20 Pro оценен в 300 долларов

Слухи о новом смартфоне тайваньской компании HTC ходили уже давно, и вот, наконец, HTC Desire 20 Pro представлен официально. Итак, новинку оснастили восьмиядерной платформой Snapdragon 665, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, 6,5-дюймовым экраном с разрешением FullHD+, врезанной в левый верхний угол дисплея фронтальной камерой на 25 Мп, основной квадрокамерой с главным датчиком изображения разрешением 48 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, модулем NFC для бесконтактных платежей, 3,5-мм разъемом для наушников и сканером отпечатков пальцев на задней панели. Цена смартфона составляет 300 долларов.

Комментарии и отзывы HTC Desire 20 Pro
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