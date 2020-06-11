Смартфон HTC Desire 20 Pro показали на первом фото

Сетевые источники опубликовали первую фотографию смартфона HTC Desire 20 Pro, официальная презентация которого ожидается уже 16 июня. Судя по снимку, аппарат получит довольно заурядный по современным меркам дизайн.

Что до характеристик, смартфону прочат восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 665 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графикой Adreno 610 и без поддержки 5G, 6 ГБ оперативной памяти, 6,4-6,5-дюймовый дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей (плотность 400 PPI) и врезанной камерой для селфи, основную квадрокамеру, дактилоскопический сенсор на задней панели и предустановленную операционную систему Android 10.