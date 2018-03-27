Смартфон HTC U12 Life получит вырез в стиле iPhone X

Недавно в сети появился рендер флагманского смартфона HTC U12+, который подтвердил отсутствие выреза на передней панели. Сегодня сетевые источники сообщили о том, что так называемую «бровь» может получить HTC U12 Life, причисляемый к устройствам среднего уровня. Остальные подробности о смартфоне не приводятся.

Что до флагманского HTC U12+, то ему прочат 6-дюймовый дисплей с разрешением QHD+, топовый процессор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти, двойную 16+12-Мп основную камеру, двойную фронтальную камеру аккумулятор на 3420 мАч и Android Oreo с Sense 10, Edge Sense 2.0, а также полной поддержкой Treble и Face Unlock. Официальный анонс новых смартфонов HTC ожидается в конце апреля-начале мая этого года.