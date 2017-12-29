Смартфон HTC U12 может получить чипсет Snapdragon 845 и 4K-дисплей

Сетевые источники поделились информацией о флагманском смартфоне HTC U12, официальный анонс которого ожидается в феврале 2018 года. Итак, смартфону приписывают дисплей с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), сдвоенную основную камеру, а также топовый процессор Snapdragon 845, который характеризуется восемью вычислительными ядрами Kryo 385 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, графическим ускорителем Adreno 630, процессором обработки изображений Spectra 280 и сотовым модемом X20 LTE, обеспечивающим загрузку данных со скоростью до 1,2 Гбит/с. По мнению аналитиков, официальный анонс HTC U12 может произойти на выставке MWC 2018, которая стартует в конце февраля.