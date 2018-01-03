Смартфон HTC U12 показался на рендере

В сети появился первый рендер флагманского смартфона HTC U12, официальный анонс которого должен состояться весной 2018 года. Сообщается, что аппарат получит дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), а сканер отпечатков пальцев на задней панели, двойную основную камеру, а также процессор Snapdragon 845, который располагает восемью вычислительными ядрами Kryo 385 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, графическим ускорителем Adreno 630, модулем обработки изображений Spectra 280 и сотовым модемом Snapdragon X20 LTE.