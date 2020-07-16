Смартфон HTC Wildfire E2 получит 4 ГБ ОЗУ

В базе данных Google Play Console появились сведения о смартфоне HTC Wildfire E2, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу MediaTek Helio P22 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графикой IMG PowerVR GE8320 и сотовым модемом LTE, 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 1520:720 пикселей (плотность 320 PPI), 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-памяти, сканер отпечатков пальцев, каплевидный вырез для одинарной фронтальной камеры и предустановленную операционную систему Android 10. Ориентировочная цена и дата начала продаж устройства пока не сообщается.