Смартфон HUAWEI nova 16 оценили в 445 долларов

Компания HUAWEI пополнила ассортимент смартфонов моделью nova 16, которая базируется на фирменном 7-нанометровом процессоре Kirin 9010S с тактовой частотой до 2,5 ГГц. Новинку также оснастили 6,68-дюймовым экраном с кадровой частотой 120 Гц, частотой регулировки яркости ШИМ- 2160 Гц и пиковой яркостью 5500 нит, тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 50 Мп (перископический телеобъектив), селфи-камерой разрешением 50 Мп, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 100-Вт быстрой проводной зарядки, поддержкой спутниковых сообщений BeiDou и предустановленной фирменной ОС HarmonyOS 6.1. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 445 и 515 долларов за конфигурации с 256 и 512 ГБ встроенной памяти соответственно.