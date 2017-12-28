Смартфон Hisense HLTE500T получит двойную камеру

В базе данных китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) обнаружились сведения о смартфоне Hisense, который еще не был представлен официально. Итак, модель с обозначением HLTE500T получит 5,99-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей (формат Full HD+) и соотношением сторон 18:9, восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,2 ГГц (скорее всего, это Snapdragon 630), 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти, сдвоенную 12 и 8 Мп основную камеру, 20 Мп фронтальную камеру, а также аккумулятор на 3320 мАч. Габариты устройства составят 158:75,12:7,5 мм, а вес – 170 граммов.