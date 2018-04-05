Смартфон Hisense V+ получил Snapdragon 660 и наушники JBL

Китайская компания Hisense пополнила ассортимент смартфонов моделью Hisense V+, которая будет стоить 410 долларов. Новинку оснастили 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей, процессором Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенной камерой с 12-Мп датчиком Sony IMX486 и диафрагмой F/1,8, а также дополнительным датчиком на 8 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 3400 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой через разъем USB-C и проводными наушниками JBL в комплекте. Продажи смартфона стартуют 10 апреля.