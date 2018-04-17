Смартфон Honor 10 показался на рекламных рендерах

В сети появились качественные рендеры смартфона Huawei Honor 10, который еще не был представлен официально. Как и флагманский Huawei P20, аппарат получит полноэкранный дизайн и стеклянный корпус. По предварительным данным, новинка также унаследует от старшего товарища двойную камеру и систему искусственного интеллекта. Устройству приписывают однокристальную систему Kirin 970, 5,8-дюймовый дисплей, 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, а также сканер отпечатков пальцев в домашней кнопке. Официальный анонс Honor 10 состоится уже 19 апреля.