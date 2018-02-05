Смартфон Honor 10 получит металлический корпус с защитой от воды по стандартам IP67

Компания Huawei в этом году выпустит смартфон Honor 10. Смартфон Huawei Honor 10 получит широкоформатный дисплей. В основу Huawei Honor 10 ляжет процессор Kirin 970 и восемь ядер с частотой до 2,4 Ггц, а также модуль LTE. Также сообщается, что Honor 10 получит металлический корпус с защитой от воды по стандартам IP67. В качестве ОС выступит Android 8 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8. Предусмотрены два слота под SIM-карты, ресивер GPS и модуль NFC. О стоимости новинки Huawei Honor 10 пока не сообщается.