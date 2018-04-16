Смартфон Honor 10 сильно похож на Huawei P20

В сеть утекло живое фото смартфона Honor 10, который еще не был представлен официально. Судя по всему, дизайн передней панели почти не будет отличаться от флагманского Huawei P20. По предварительным данным, новинка унаследует от старшего товарища двойную камеру и систему искусственного интеллекта. Также устройству приписывают однокристальную систему Kirin 970, 5,8-дюймовый дисплей, 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, а также сканер отпечатков пальцев в домашней кнопке. Официальный анонс Honor 10 состоится уже 19 апреля.