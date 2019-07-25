Смартфон Honor 20 Pro выходит в России

Бренд Honor поделился подробностями российского выхода смартфона Honor 20 Pro, который был представлен два месяца назад. Уже завтра стартует прием предзаказов, а продажи начнутся 2 августа по цене 34 990 руб. В нашей стране будет доступна одна версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что Honor 20 Pro оснащается топовым чипсетом Kirin 980, до 8 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой в 22,5 Вт, четверной основной камерой с главным модулем на основе датчика Sony IMX586 на 48 Мп и обьектива с диафрагмой F/1,4, сверхширокоугольным модулем на 16 Мп, телефото-модулем на 8 Мп и 2 Мп модулем для макросъёмки, фронтальной камерой на 32 Мп, 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, сканером отпечатков пальцев на боковой грани и предустановленной операционной системой Android 9 Pie.