Смартфон Honor 30 Pro+ протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Honor с кодовым обозначением EBG-AN10. Предполагается, что за этим названием скрывается модель Honor 30 Pro+. Судя по параметрам платформы, здесь используется топовый фирменный чипсет Huawei Kirin 990 c поддержкой сетей пятого поколения (5G). Аппарат также оснащается 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 10. В одноядерном тесте устройство набрало 3893 балла, а в многоядерном – 12 750 баллов. Ранее сообщалось, что смартфон получит OLED-дисплей с кадровой частотой 90 Гц и быструю зарядку мощностью 40 Вт.