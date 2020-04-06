Смартфон Honor 30 Pro засветился в Geekbench

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне с каталожным номером Huawei EBG-AN00. Утверждается, что за этим номером скрывается Honor 30 Pro. Аппарат набрал 3876 в одноядерном тестировании и 12571 балл в многоядерном – это высокие результаты, достойные флагманского смартфона на основе топового чипсета Kirin 990 5G. Также старшая модель получит 8 ГБ оперативной памяти и Android 10. Что до Honor 30, то ему прочат платформу Kirin 990. Официальный дебют Honor 30 и Honor 30 Pro запланирован на 15 апреля, а 23 апреля будут представлены новинки серии nova 7.