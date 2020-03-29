Смартфон Honor 30 может получить камеру на 50 Мп

Один из главных инсайдеров в индустрии @OnLeaks поделился подробностями о смартфоне Honor 30, который еще не был представлен официально. Если верить источнику, аппарат получит тройную основную камеру. Главный модуль будет основан на 50-Мп датчике IMX7xx от Sony, который умеет объединять 4 пикселя в один по технологии Quad Bayer. Размеры пикселя составят 2,24 мкм. Сверхширокоугольный модуль получит датчик изображения разрешением 12-Мп, который также может похвастаться поддержкой объединения пикселей. Наконец, последний модуль – 8-Мп датчик, телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и автофокусировка по технологии Octo Pixel.