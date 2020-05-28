Смартфон Honor 30 оценен в 35 тысяч рублей

Компания Honor объявила о скором старте российских продаж смартфонов Honor 30, Honor 30S и Honor 30 Pro+. При этом, модель Honor 30 Pro в России не выйдет. Итак, Honor 30 оценен в 34 990 рублей за версию с 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти, а также 39 990 рублей за вариант с 8 и 256 ГБ памяти. Топовый Honor 30 Pro+ обойдется в 54 990 рублей, а вот цена Honor 30S будет объявлена позже. Предварительные заказы на новинки стартуют уже завтра.

Напомним, что Honor 30 характеризуется 6,53-дюймовым плоским OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, производительным чипсетом Kirin 985 5G с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, квадрокамерой с 40 Мп главным датчиком, как у P30 Pro, 8 Мп сверхширокоугольным, 5 Мп телефото и 2 Мп макро модулями, 32 Мп фронтальной камерой, модулем NFC, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 40 Вт.