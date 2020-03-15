Смартфон Honor 30S получит квадрокамеру и зарядку на 40 Вт

Сетевые источники поделились очередной порцией подробностей о смартфоне Honor 30S, первая информация о котором появилась пару дней назад. Итак, устройству прочат фирменную платформу Kirin 820, которая еще не была анонсирована, поддержку быстрой зарядки мощностью 40 Вт, поддержку сотовых сетей пятого поколения и основную камеру с четырьмя модулями. В плане дизайна аппарат будет похож на топовые модели Huawei P40 Pro и P40. Предполагается, что цена Honor 30S составит около 260 долларов – по такой же цене в свое время появилась в продаже модель Honor 20S. Дата официальной презентации смартфона пока не сообщается.