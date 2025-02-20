Смартфон Honor 400 получит продвинутую камеру

В сети появились новые подробности о смартфонах серии Honor 400, релиз которых ожидается летом 2025 года. По данным инсайдера Digital Chat Station, Honor 400 Ultra будет оснащен однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 как у Honor 300 Ultra, а Honor 400 Pro получит Snapdragon 7 Gen 4. Также грядущим новинкам приписывают наличие основных камер на базе более крупных датчиков изображения, чем в прошлом поколении. Ранее сообщалось об аккумуляторе ёмкостью 7000 мАч в старших моделях серии.

Напомним, что HONOR 300 Ultra оснащается чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1.5K, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 4000 нит и ШИМ-затемнением 3840 Гц, селфи-камерой на 50 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX906 оптического формата 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация), 50 Мп (перископ на Sony IMX856 с 3.8-кратным оптическим зумом и OIS) и 12 Мп (сверхширик с углом обзора 112°), батареей ёмкостью 5300 мАч, а также поддержкой 100-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок.