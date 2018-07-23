Смартфон Honor Note 10 получит аккумулятор на 4900 мАч

В базе данных китайского регулятора TENAA появились сведения об ожидаемом многими планшетофоне Huawei Honor Note 10, официальный анонс которого состоится 31 июля. Аппарат, прошедший сертификацию под модельным номером RVL-AL09, оснащается 6,9-дюймовым Super AMOLED-дисплеем, восьмиядерным чипсетом с частотой 2,4 ГГц, а также аккумулятором на 4900 мАч, а не 6000 мАч, как предполагалось ранее. По предварительным данным, пользователи смогут выбирать из версий на 6/8 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флэш-памяти. Также сообщалось о специальном издании Honor Note 10 Rolls Royce edition с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти.