Смартфон Honor Note 10 с 8 ГБ ОЗУ оценен в 530 долларов

Компания Huawei и ее подразделение Honor объявили о скором выходе новой версии планшетофона Honor Note 10, которая отличается от стандартной модели наличием 8 ГБ оперативной памяти. Новинка появится в продаже завтра по цене 530 долларов. Из предлагаемых расцветок: Magic Night Black и Phantom Blue.

Напомним, что смартфон оснащается 6,95-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080:2220 пикселей и поддержкой HDR10, фирменным чипсетом Kirin 970, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной расширяемой памяти, поддержкой ускорения процессора и графики CPU Turbo и GPU Turbo, режимом Double Turbo с отдельной аппаратной кнопкой для его запуска, двойной основной камерой на 24 и 16 Мп с функциями ИИ, фронтальной камерой на 13 Мп, системой жидкостного охлаждения THE NINE с восемью уровнями теплоотвода, аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, поддержкой двух SIM-карт, 4G VoLTE, NFC, портом USB Type-C, а также предустановленной Android 8.18.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.2.